Синоптик предсказал россиянам аномальное тепло после аномального холода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал жителям некоторых регионов Центральной России оттепель. Его слова передает ТАСС.

По данным синоптика, в среду, 16 декабря, в Центральном федеральном округе (ЦФО) температура воздуха повысится до нуля градусов. А начиная с четверга, 17 декабря, в регионе начнутся оттепели.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) после аномального холода придет аномальное тепло, отметил Вильфанд. На Средней Волге воздух прогреется на два-четыре градуса выше нормы, а на Нижней Волге температура будет около нормы. «Заметное повышение», — заключил он.

В ноябре начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пообещал россиянам оттепели в первый месяц зимы. Он напомнил, что в прошлый год она была рекордно теплой. По его словам, нынешняя зима ожидается холоднее предыдущей, однако все равно теплее климатической нормы.