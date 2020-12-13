Россия
 
Последние новости
Власти США заинтересовались связями сына Байдена с украинской газовой компанией
Врач раскрыла влияющие на тяжесть простуды факторы
В российском регионе произошло землетрясение
Франция отреагировала на казнь иранского журналиста
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
«Эвертон» обыграл «Челси» в матче АПЛ
Глава BioNTech спрогнозировал срок взятия коронавируса под контроль
Соцсеть запретила ставить лайки твиту Трампа об украденной победе на выборах
России предрекли «невиданные» санкции после прихода Байдена к власти
Новости партнеров
Прослушать новость

Синоптик предсказал россиянам аномальное тепло после аномального холода

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал жителям некоторых регионов Центральной России оттепель. Его слова передает ТАСС.

По данным синоптика, в среду, 16 декабря, в Центральном федеральном округе (ЦФО) температура воздуха повысится до нуля градусов. А начиная с четверга, 17 декабря, в регионе начнутся оттепели.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) после аномального холода придет аномальное тепло, отметил Вильфанд. На Средней Волге воздух прогреется на два-четыре градуса выше нормы, а на Нижней Волге температура будет около нормы. «Заметное повышение», — заключил он.

В ноябре начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пообещал россиянам оттепели в первый месяц зимы. Он напомнил, что в прошлый год она была рекордно теплой. По его словам, нынешняя зима ожидается холоднее предыдущей, однако все равно теплее климатической нормы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам пообещали оттепели в декабре
В российском регионе зафиксировали 50-градусный мороз
В Гидрометцентре связали качество прогнозов погоды с пандемией коронавируса