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В российском регионе зафиксировали 50-градусный мороз

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Фото: Фаламов / РИА Новости

Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды зафиксировало 50-градусный мороз в Оймяконском районе республики. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным синоптиков, в Верхоянске столбики термометров опустились до минус 49 градусов, а в Усть-Нере и Оймяконе — до минус 50 градусов. Также до минус 45 градусов похолодало в Усть-Моме Момского района.

На звание Полюса холода претендуют город Верхоянск и село Оймякон, в которых фиксировалась температура ниже минус 67 градусов. Оба населенных пункта находятся в Якутии.

В июне этого года в Верхоянске наступила аномальная жара — плюс 38 градусов.

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