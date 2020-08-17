На Северной Земле зарегистрированы «потрясающие» температурные рекорды

В августе дневные температуры на архипелаге Северная Земля, который находится за полярным кругом и считается одной из самых холодных точек России, превышали норму на 15-20 градусов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, несколько дней назад в районе архипелага зарегистрировали температуру воздуха в 17,6 градуса. «Это потрясающий рекорд, невероятно высокая температура. Обычно там около нуля, плюс три, может быть», — объяснил синоптик.

Он добавил, что в августе этого года на Северной Земле неоднократно фиксировались температурные рекорды. В отдельные дни температура была выше нормы на 20 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в период с 6 по 12 августа и составил 17,7 градуса.

В Годрометцентре указали, что потепление в Арктике происходит в два раза активнее, чем в целом по планете. Из-за этого, например, летом в якутском Верхоянске, который называют северным полюсом холода, была зафиксирована рекордная температура в 38 градусов.