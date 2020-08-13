Полярники, находящиеся на станции «Ледовая база "Мыс Баранова"» на архипелаге Северная Земля, зафиксировали новый температурный рекорд в 17,7 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

В АНИИ сообщили, что показатели были зафиксированы в период с 6 по 12 августа. Такие данные выявили впервые с 2013 года.

Первый температурный рекорд на Северной Земле зафиксировали 6 августа, тогда температура воздуха составляла 17,1 градуса.

5 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Арктике в июле был абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений. В связи с этим Северный морской путь открылся на месяц раньше, обычно это происходит в конце августа или в сентябре.

В таянии вечной мерзлоты и потеплении есть как минусы, так и плюсы, заявлял научный сотрудник РАН Сергей Давыдов. Негативное влияние процесса заключается в повышении влажности, росте числа лесных пожаров и штормов. Однако из-за потепления климат станет комфортнее. Это также положительно скажется на судоходстве, так как станет дешевле возить дальневосточную рыбу через Северный морской путь.