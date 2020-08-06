На архипелаге Северная Земля зафиксировали рекордно высокую температуру

На острове Большевик архипелага Северная Земля зафиксировали рекордно высокую температуру в -17, 1 градуса. Это сделали российские полярники, работавшие на станции «Ледовая база "Мыс Баранова"», сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), передает ТАСС.

Исследователи зафиксировали максимальную температуру с 2013 года в период с 30 июля по 5 августа.

5 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Арктике в июле был абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений. В связи с этим Северный морской путь открылся на месяц раньше, обычно это происходит в конце августа или в сентябре.

Научный сотрудник РАН Сергей Давыдов заявил, что в таянии вечной мерзлоты и потеплении для России есть как минусы, так и плюсы. Процесс отрицательно скажется на инфраструктуре региона, а также образует большое количество штормов, повышение влажности и увеличение числа лесных пожаров. При этом потепление сделает климат более комфортным, могут уменьшиться отопительный сезон и траты на снабжение рабочих мест. Сокращение льдов в Арктике положительно скажется на российском судоходстве, потому что станет дешевле возить дальневосточную рыбу на запад через Северный морской путь.