Российские ученые испытают новый прибор для измерения толщины льда в Арктике

Российские ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) испытают новый прибор для измерения толщины льда в Арктике — акустический волнограф. Об этом сообщили в пресс-службе ААНИИ, передает ТАСС.

Испытания пройдут на «Ледовой базе Мыс Баранова», устройство разработали ученые Института прикладной физики РАН.

В пресс-службе уточнили, что подобные исследования льда с помощью волнографа проводятся уже три года, но при использовании предыдущего прибора выяснилось, что возникали неточности, в том числе во время активного таяния льдов. Новое устройство сможет измерять толщину льда в любых условиях.

Данные, полученные при помощи волнографа, позволят лучше понимать особенности климатических условий Арктики и будут использоваться при обеспечении безопасной навигации в акватории Северного морского пути.

11 июня министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщило, что к концу 2020 года российские ученые намерены представить проект воссоздания с нуля системы для изучения вечной мерзлоты в Арктике. По словам главы министерства Александра Козлова, система прекратила существовать в «90-е годы прошлого века», поэтому проект планируется воссоздать с самого начала.