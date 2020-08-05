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В Арктике зафиксировали абсолютный минимум ледовитости

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Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Арктике в июле зафиксировали абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в связи с этим Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше — обычно это происходит в конце августа или в сентябре.

10 июля сообщалось, что в таянии вечной мерзлоты и потеплении для России есть и минусы, и плюсы. Их перечислил старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов. По его словам, процессы отрицательно скажутся на инфраструктуре региона, а также образуют большое количество штормов, повышение влажности и увеличение числа лесных пожаров.

При этом, по словам Давыдова, потепление сделает климат более комфортным, может сократить отопительный сезон и уменьшит траты на снабжение рабочих мест. Сокращение льдов в Арктике положительно скажется на российском судоходстве, потому что станет дешевле возить дальневосточную рыбу на запад через Северный морской путь.

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