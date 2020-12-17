Россия
 
Последние новости
В России выявили 28 214 новых случаев коронавируса
В Белоруссии начнут лишать гражданства за экстремизм
В США рассказали о возможности сэкономить на строительстве стены с Мексикой
Нищий нашел на помойке сумку с купюрами на миллионы рублей
Сломавшего позвоночник известного телеведущего заметили на курорте
В России за сутки умерли 587 пациентов с COVID-19
Российский десантник-инвалид отпраздновал день ВДВ и попал в плен
Huawei выпустила «убийцу Android»
Умер мэр Харькова
Новости партнеров
Прослушать новость

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Синоптики рассказали о скандинавской погоде в Москве в новогоднюю ночь: столбик термометра опустится ночью до минус 10 градусов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«К Новому году мы подойдем с нормальной зимой, легкими, бодрящими морозцами. Это скандинавский тип погоды на предстоящую новогоднюю ночь», — сказал он.

В частности, днем ожидаются колебания температуры от минус трех до минус восьми градусов, снежный покров сохранится в пределах нормы.

Между тем до 21 декабря в столичном регионе будет теплая погода с оттепелями и переменными осадками, уточнил он. «У всех появится ощущение — ну вот, неужели наша русская зима опять накрылась медным тазом, как это было в прошлом году», — предупредил специалист.

В январе в европейской части России, на севере Западной Сибири, на Таймыре и Урале температура воздуха будет выше климатической нормы на один градус. Морозы ожидаются на севере и юге Западной Сибири, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях. Очаг холода будет в районе Эвенкии и над востоком Якутии, там ночью температура будет падать до минус 37-40 градусов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Синоптики рассказали о скандинавской погоде в Москве в новогоднюю ночь
Россиян предупредили об изменении продолжительности времен года
Россиянам рассказали о погоде в январе
Синоптик рассказал о конце «марсианской» погоды в России