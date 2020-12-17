Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Синоптики рассказали о скандинавской погоде в Москве в новогоднюю ночь: столбик термометра опустится ночью до минус 10 градусов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«К Новому году мы подойдем с нормальной зимой, легкими, бодрящими морозцами. Это скандинавский тип погоды на предстоящую новогоднюю ночь», — сказал он.

В частности, днем ожидаются колебания температуры от минус трех до минус восьми градусов, снежный покров сохранится в пределах нормы.

Между тем до 21 декабря в столичном регионе будет теплая погода с оттепелями и переменными осадками, уточнил он. «У всех появится ощущение — ну вот, неужели наша русская зима опять накрылась медным тазом, как это было в прошлом году», — предупредил специалист.

В январе в европейской части России, на севере Западной Сибири, на Таймыре и Урале температура воздуха будет выше климатической нормы на один градус. Морозы ожидаются на севере и юге Западной Сибири, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях. Очаг холода будет в районе Эвенкии и над востоком Якутии, там ночью температура будет падать до минус 37-40 градусов.