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Россияне помечтали об окончании пандемии и чемодане с долларами

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Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

35 процентов россиян в новогоднюю ночь загадают окончание пандемии коронавируса в 2021 году. Об этом пишет РИА Новости.

Также 20 процентов опрошенных помечтают о чемодане с миллионом долларов. Однако самыми распространенными пожеланиями станут здоровье себе и близким (51 процент), высокая зарплата (44 процента) и счастье (42 процента). По одному проценту респондентов загадают получить миллион подписчиков в соцсетях.

Исследование проводилось в декабре 2020 года среди более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

21 декабря президент России Владимир Путин рассказал о своем новогоднем желании. Он признался, что загадает здоровья для всех.

3 декабря стало известно, что чаще всего россияне просят у Деда Мороза смартфоны. Именно это новогоднее желание оказалось самым популярным, рассказали на почте новогоднего волшебника в Великом Устюге. Второе место разделили конструкторы «Лего» и куколки «L.O.L». Третье занимает крупная техника: гироскутеры, квадрокоптеры, ноутбуки и планшеты.

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