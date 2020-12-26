Россияне перечислили главные цели на 2021 год: большинство из опрошенных (39 процентов) намерены в наступающем году сформировать финансовую подушку безопасности. Об этом говорится в исследовании блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, результаты которого приводит РИА Новости.

«Цели россиян на 2021 год: 39 процентов — сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами, 30 процентов — больше времени уделять дому и семье», — уточняется в исследовании.

Также, согласно результатам опроса, 24 процента россиян хотят в следующем году вести более здоровый образ жизни. Респонденты высказали желание заняться спортом, похудеть, правильно питаться или избавиться от вредных привычек. Еще 7 процентов готовятся совершить крупную покупку.

Как рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова, большинство новогодних желаний и целей россиян связаны со здоровьем, защитой семьи и дома, а также финансами.

Исследование проводилось на портале «Рамблер» в последнюю декаду декабря, в нем приняли участие около шести тысяч пользователей со всей России.

В ноябре врач-диетолог Ольга Григорьян раскритиковала праздничный стол россиян на Новый год. По ее словам, праздничная еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека. Она рекомендовала более ответственно подойти к праздничному ужину, иначе велик риск отравления.