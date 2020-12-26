Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал влияющую на выработку антител к коронавирусу пищу. Он рассказал ТАСС, что недостаточное количество употребляемого человеком белка может сказаться на выработке антител к коронавирусу, в частности, после вакцинации.

«Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет. Людям, которые провакцинировались, следует сделать упор на потребление качественного белка», — пояснил Гинцбург.

Ученый добавил, что на формирование антител и иммунитета также может оказать влияние большое количество потребляемого алкоголя и стресс. «Различные гормоны с иммунной системой связаны жесткой цепью. <...> Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы, <...> поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела», — отметил он.

По его словам, «количество потребляемой белковой пищи в популяции» является показателем не только уровня благополучия страны, но и того, насколько у населения хороший популяционный иммунитет.

Ранее Гинцбург раскрыл информацию о тяжелых аллергических реакциях на российскую вакцину «Спутник V». По его словам, тяжелые аллергические реакции не были выявлены в ходе клинических испытаний и с момента введения препарата в гражданский оборот.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.