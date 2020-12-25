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Гинцбург оценил перспективы привитых россиян стать донорами антиковидной плазмы

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, смогут ли привитые от коронавируса граждане стать донорами антиковидной плазмы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после принятия вакцины россияне смогут сдать плазму, предназначенную для лечения пациентов с коронавирусом. При этом директор центра, разработавшего вакцину «Спутник V», отметил, что количество антител в организме человека со временем падает, поэтому перед донорством необходимо будет проверять его.

Отмечается, что переливание донорской плазмы крови с антителами считается эффективным методом лечения заболевания и активно используется в таких странах, как США, Китай и Германия.

Ранее Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V» не вызвала побочных эффектов у 85 процентов привитых россиян. Он добавил, что у 15 процентов россиян, получивших вакцину, есть покраснения в месте инъекции, головная боль, проходящая в течение суток, и дискомфорт в мышцах.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

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