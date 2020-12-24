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Гинцбург рассказал о состоянии привитых «Спутником V» россиян

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вакцина «Спутник V» не вызвала побочных эффектов у 85 процентов привитых россиян. Об их состоянии рассказал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, разработавшего препарат. Об этом сообщает РИА Новости.

Гинцбург добавил, что у 15 процентов россиян, получивших вакцину, есть покраснения в месте инъекции, головная боль, проходящая в течение суток, и дискомфорт в мышцах.

Он уточнил, что после вакцинации температура тела может подняться до 38 градусов и держаться в течение двух суток. Ее можно снизить таблеткой парацетамола.

Накануне Гинцбург объяснил, что «Спутник V» будет защищать от обнаруженного в Великобритании штамма коронавируса, потому что новая мутация затрагивает лишь небольшую точку белка вируса.

Ранее глава британского Минздрава Мэттью Хэнкок сообщил, что новый штамм легче передается от человека к человеку. Более 20 стран, в том числе и Россия, частично или полностью приостановили транспортное сообщение с Великобританией.

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