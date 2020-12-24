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Врач указал на хороший признак в новой мутации COVID-19

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев в беседе с «МК» указал на хороший признак новой мутации коронавируса.

По его словам, мутация COVID-19 означает, что он вскоре ослабеет и станет менее опасным. Он пояснил, что подобно всем респираторным вирусам, SARS-CoV-2 стремится снизить свою летальность.

Специалист пояснил, что когда-то коронавирус будет для человечества как легкая простуда. Кроме того, специалисты смогут легко изменять вакцину под новый штамм вируса. «Главное — иметь платформу для конструирования вакцины, а она у нас есть и не одна», — сказал он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на данный момент нет никаких доказательств, что новый штамм каким-либо образом усиливает тяжесть заболевания. До этого в организации утверждали, что новый штамм коронавируса более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

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