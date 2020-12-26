Власти российского города объяснили сквозные дыры на мосту

Власти Владивостока объяснили сквозные дыры на пешеходных зонах Некрасовского путепровода. Представитель администрации города заявил РИА Новости, что мост требует полной замены тротуарных плит.

Также власти запретили движение пешеходов по мосту после появившегося в сети видеоролика. По словам представителя мэрии, знаки «проход запрещен» поставили там «давно».

В четверг, 24 декабря, в Telegram-канале MDK и в соцсетях появилось видео, на котором житель Владивостока заснял пешеходную часть моста. На кадрах видны дыры, под которыми проходит оживленная трасса. «Слава богу, ребята, слаба богу, что мы живем в России, а не в Америке. Все для людей, все для народа», — прокомментировал автор видео, которое вызвало бурное обсуждение пользователей в соцсетях.

По информации мэрии, подрядчик должен был отремонтировать пешеходные зоны путепровода по контракту до 30 сентября. Он был обязан выполнить укладку асфальтобетонного покрытия, ремонт проводился с отставанием от утвержденного графика.

«Однако при начале работ были выявлены скрытые дефекты, которые свидетельствует о необходимости полной замены тротуарных плит, а не просто ремонт существующих... Работы по замене тротуарных плит на Некрасовском путепроводе планируется выполнить путем проведения нового открытого аукциона в 2021 году», — уточнили в администрации.

19 ноября во Владивостоке прошел ледяной дождь, который парализовал город. В некоторых районах отключилось электричество, упавшие обледенелые ветки повредили автомобили и перекрыли дороги. Мост между городом и островом Русский признали непригодным для движения транспорта и временно закрыли из-за того, что с вант начали падать ледяные глыбы. Остров Русский оказался фактически оторван от материка. 6 декабря автомобильное движение в обе стороны по мосту возобновилось.