Названы катастрофические последствия ледяного дождя для экологии Владивостока

Ледяной дождь во Владивостоке привел к катастрофическим последствиям, повредив около 80 процентов деревьев в городе. Об этом сообщили ТАСС в администрации Владивостока.

Уточняется, что в результате стихии часть зеленых насаждений погибла. На мусорный полигон с улиц города было вывезено 360 тонн обломанных веток.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что на устранение последствий циклона с ледяным дождем в регионе займет минимум один год. По его словам, сначала нужно оценить ущерб лесному хозяйству, затем нужно будет заняться созданием надежной системы энергоснабжения.

Циклон обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября. Из-за ледяного дождя пострадали линии электропередачи, часть жителей осталась без света, тепла и воды. Жители острова Русский оказались отрезаны от материка, поскольку движение транспорта по обледеневшему мосту было признано опасным и прекращено. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.