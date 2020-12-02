Устранение последствий циклона с ледяным дождем в Приморье займет минимум год

Устранение последствий циклона с ледяным дождем в Приморском крае займет минимум один год. Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко, передает ТАСС в среду, 2 декабря.

«Последствия циклона настолько значительные, что здесь работы как минимум на год», — сказал губернатор.

По его словам, сначала нужно оценить ущерб лесному хозяйству. Затем нужно будет заняться созданием надежной системы энергоснабжения — «на это тоже потребуется как минимум год».

Циклон обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября. Из-за ледяного дождя пострадали линии электропередачи, повалены деревья. Часть жителей осталась без света, тепла и воды. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал колоссальным ущерб от циклона в Приморье.