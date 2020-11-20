Последствия разрушительного ледяного дождя во Владивостоке показали на видео

Во Владивостоке в ночь на 19 ноября прошел ледяной дождь, после которого дороги, автомобили и деревья покрылись ледяной коркой. Жители показали на видео последствия разрушительной стихии, его опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно несколько автомобилей, покрытых толстым слоем льда. Заметно, что они вмерзли колесами в ледяной покров на асфальте. «Вот это называется антиугон», — говорит автор ролика за кадром.

По данным VL1.ru, на данный момент без электричества остаются более 1700 домов, без отопления, горячей или холодной воды — более 1000 домов, во Владивостоке снова идет снег, наблюдается сильный ветер. Отменено почти два десятка электричек из Владивостока и обратно, а также более 60 междугородних рейсов. На фотографиях, опубликованных изданием, видны покрытые льдом ветви деревьев, заборы и поваленные столбы.

Фото: telegram-канал «Подъем» 1 /2

19 ноября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, 20 ноября региональный режим ЧС был введен во всем Приморье. По предварительным оценкам, сумма ущерба от стихии в крае составила 80 миллионов рублей. На данный момент идет заполнение водопроводов и подключение жителей к отоплению.