Мощнейший за полвека ураган сдул людей, деревья и грузовики в российском городе

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Мощнейший за полвека ураган рекордной силы во Владивостоке Приморского края, вызванный тайфуном «Майсак», сдул людей, деревья и грузовики и попал на видео. Снятые очевидцами ролики опубликованы в Instagram.

На одном из видео две местные жительницы пытаются укрыться от ветра, но в какой-то момент одну из них вместе с разрушенным забором уносит на другую сторону улицы.

На запись с видеорегистратора попал другой инцидент. Судя по ролику из соцсети, на одну из местных машин прямо во время движения упало дерево. Также сильнейший ураган чуть не повалил грузовик — на третьем видео видно, как машину шатает от ветра.

Фото опубликовано @alina_silkbliss

Ураган стал причиной сбоя в движении пассажирских поездов в регионе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги. Прибывающие во Владивосток электрички следуют с задержкой в два часа.

Ранее пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков заявил, что такой ветер во Владивостоке отмечался только в 1931 и 1969 годах — более 50 лет назад. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Около 43,5 тысячи человек остались без света, занятия в школах приостановлены. Помимо этого, в бухте Улисс во Владивостоке сорвало ураганным ветром и снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота плавучий док предприятия «Восточная верфь». Док врезался в военный причал и получил незначительные повреждения. Экипаж судоремонтного сооружения не пострадал. В сети появилось видео происшествия.