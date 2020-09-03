Плавучий док снесло на российские военные корабли из-за урагана

Плавучий док предприятия «Восточная верфь» сорвало ураганным ветром в бухте Улисс во Владивостоке и снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 3 сентября.

Док врезался в военный причал и получил незначительные повреждения. Экипаж судоремонтного сооружения не пострадал.

Как сообщили агентству в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота, корабли и личный состав флотилии также не пострадали. Между тем на видео видно опасное приближение дока к судам.

Три буксира направлены к месту инцидента, чтобы отбуксировать док.

В пунктах базирования сил Тихоокеанского флота в Приморье из-за приближения тайфуна «Майсак» приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей.