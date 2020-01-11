Появилось видео опасного сближения российского корабля с эсминцем США

Появилось видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море. Запись опубликовал Пятый флот ВМС США в своем Twitter.

В публикации сказано, что эсминец предупреждал российское судно по международным правилам. По словам представителя американского флота, «Фаррагут» дал принятый сигнал пять раз и потребовал российский корабль изменить курс.

9 января российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в северной части акватории. Минобороны прокомментировало случай, отметив, что эсминец США нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море: находясь слева от движущегося российского корабля, «Фаррагут» совершил маневр на пересечение его курса.

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