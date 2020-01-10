Минобороны прокомментировало сближение кораблей России и США в Аравийском море

В Министерстве обороны России заявили о предотвращении столкновения российского корабля с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море. Экипаж российского военного судна действовал профессионально, сообщили «Ленте.ру» в военном ведомстве.

В министерстве сказали, что эсминец США нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море: находясь слева от движущегося российского корабля, «Фаррагут» совершил маневр на пересечение его курса.

«Непрофессиональные действия экипажа американского эсминца являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания», — прокомментировали в ведомстве. По мнению Минобороны, доказательством их позиции служат видеозаписи с борта американского корабля, опубликованные в Twitter.

Об «опасном сближении» кораблей стало известно ранее, 10 января. По словам представителя Пятого флота ВМС США, экипаж «Фаррагута» в это время якобы занимался рутинными операциями и отреагировал на сближение стандартным морским сигналом об угрозе столкновения. «Российский корабль первоначально отказал, но в итоге все-таки изменил курс», — добавил он. Телеканал CNN также опубликовал кадры, снятые с борта эсминца, на которых видно, как российский корабль нагоняет судно, приближаясь к нему на расстояние 50–55 метров, а затем идет параллельным курсом.

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