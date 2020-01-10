Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море. Об этом заявил представитель Пятого флота ВМС США, сообщает CNN. Инцидент произошел 9 января в северной части акватории.

Телеканал также опубликовал кадры, снятые с борта эсминца, на которых видно, как российский корабль нагоняет эсминец, приближаясь к нему на расстояние 50–55 метров, а затем идет параллельным курсом. По словам представителя американского флота, экипаж «Фаррагута» в это время занимался рутинными операциями и отреагировал на сближение стандартным морским сигналом об угрозе столкновения. «Российский корабль первоначально отказал, но в итоге все-таки изменил курс», — добавил собеседник канала.

Он также отметил, что «Фаррагут» входит в состав авианосной ударной группы ВМС США во главе с «Гарри Трумэном», и в его задачи входит перехват чужих кораблей, приближающихся к авианосцу.

В Минобороны России эти сведения пока не комментировали. О пребывании российских кораблей в Аравийском море в январе официально не сообщалось, но известно, что в декабре там проходили учения с участием кораблей Балтийского флота. Также корабли ВМФ России часто сопровождают гражданские корабли в этой акватории.

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