Обрушение кранов с рабочими из-за урагана на российской стройке попало на видео

На стройке в Тюмени из-за ураганного ветра рухнули три башенных крана, в кабинах которых находились люди. Издание Baza публикует в своем Telegram-канале видео обрушения двух из них, которое сняли рабочие.

На появившихся в сети кадрах видно, как два крана постепенно наклоняются и падают. Один из них рухнул плашмя на землю, другой при падении ударился кабиной о фасад дома. Судя по разговорам за кадром, один рабочий мог погибнуть. Второй, по их словам, скорее всего выжил. Вместе с тем, по данным издания Baza, обошлось без жертв.

Ранее на стройке в Новосибирске произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами оказались 12 человек. Одного строителя нашли и вытащили, он жив, у него множественные травмы. Также стало известно о двух погибших. Судьба остальных пока не известна. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.