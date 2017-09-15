Автокран перевернулся на проезжей части в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на проезжую часть упал автокран КамАЗа, выгружавший контейнер с фуры Volvo. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 15 сентября.

Автокран перевернулся в четверг примерно в два часа дня. Как отмечается, при этом он задел другую машину и перегородил проезд. Для ликвидации последствий аварии потребовалась тяжелая техника. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечает телеканал, очевидцы выложили фотографии с места происшествия в соцсетях. Пользователи предположили, что груз оказался для крана слишком тяжелым или же был неправильно закреплен.

1 июля сообщалось о гибели двух рабочих и травмировании еще одного в результате падения части башенного крана на стройке в Ростове-на-Дону. По данному факту проводилась доследственная проверка.

29 мая ураганный ветер повалил башенные краны на стройках в районе столичной улицы Верхние Поля и в 12-м микрорайоне Люберец. В результате этих происшествий никто не пострадал.