Двое рабочих погибли в результате падения части башенного крана

Двое рабочих погибли, один получил травмы в результате падения части башенного крана на строительном объекте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

По предварительным данным, около 11:00 на строительном объекте, расположенном по улице Шаповалова, произошло обрушение части башенного крана. В результате двое рабочих, 1983 и 1977 года рождения, скончались от полученных травм, еще один — 1981 года рождения — госпитализирован.

На месте происшествия работает следственная бригада, проводится проверка обстоятельств случившегося.

29 мая ураганный ветер, обрушившийся на Москву и область, повалил башенные краны на стройках в районе московской улицы Верхние Поля и в 12 микрорайоне Люберец. Обошлось без жертв и пострадавших.