Гулявшая по крыше заброшенной стройки в Москве девушка потеряла ногу

На западе Москвы на заброшенной стройке молодая москвичка провалилась в вентиляцию. Она доставлена в реанимацию, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, ЧП произошло в четверг, 29 июня, около 21:00 на стройке на Давыдковской улице. «Прохожие услышали грохот и вызвали полицию. Патрульные, обследовав территорию, обнаружили на территории замороженного объекта молодую девушку в крайне тяжелом состоянии. Прибывшие спасатели извлекли ее из коммуникации, с травматической ампутацией голени, многочисленными переломами и в состоянии шока она доставлена в реанимацию одной из городских больниц», — рассказал собеседник.

По его словам, 17-летняя девушка решила прогуляться по крыше, где, оступившись, упала в вентиляционную шахту, по которой скатилась вниз. Пока произошедшее квалифицируется как несчастный случай.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские ищут оторванную ногу. Владелец стройплощадки устанавливается.