При обрушении в жилом доме в Хакасии погиб ребенок

В результате обрушения межкомнатной стены и части потолочного перекрытия в жилом доме в Хакасии погиб ребенок, еще двое человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«ЧП произошло в поселке Аскиз на втором этаже двухэтажного дома. Пострадавшие, ребенок и взрослый, госпитализированы в Аскизскую центральную районную больницу. Их состояние опасений у медиков не вызывает», — сообщил собеседник агентства.

На сайте Главного управления МЧС по Республике Хакасия указано, что в момент обрушения в квартире находились 7 человек. Предположительно, причиной инцидента стал разрыв электрического водонагревателя.

Из здания были эвакуированы 42 человека, в том числе 14 детей. Для них подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы.

11 марта в поселке Скальный Пермского края обрушилась крыша двухэтажного дома. Причиной произошедшего стал вес скопившегося на крыше снега. Погибших или пострадавших не было.

27 апреля в городе Бийск (Алтайский край) в многоэтажном жилом доме из-за обрушения лестницы 70-летняя пенсионерка провалилась в подвал. Пролет обрушился на первом этаже здания. Женщина получила несколько ушибов, ей была оказана необходимая медицинская помощь.