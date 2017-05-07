Cтроящаяся школа обрушилась в Ленинградской области

В поселке Мурино, Ленинградская область, обрушилась строящаяся школа. Об этом в воскресенье, 7 мая, пишет 47news.

Рухнула одна из секций трехэтажной школы, строящейся в жилом комплексе «Новое Мурино». Ожидалось, что объект будет сдан в эксплуатацию 1 июня.

На месте происшествия работают спасатели. При разборе завалов из автомобиля, который был припаркован возле строения, извлекли тело погибшего.

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин сообщил изданию, что обрушилась кровля спортзала, имевшая облегченную конструкцию. «Возможно, на крышу подняли слишком много материала. Сейчас с этим разбирается стройнадзор», — сообщил он.

По словам очевидцев, перед обрушением конструкции закачались.