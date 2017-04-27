Алтайская пенсионерка провалилась в подвал многоэтажки из-за обрушения лестницы

В городе Бийск (Алтайский край) в многоэтажном жилом доме из-за обрушения лестницы 70-летняя пенсионерка провалилась в подвал. Об этом сообщается на сайте

Инцидент произошел днем в четверг, 27 апреля. Отмечается, что лестничный марш обрушился на первом этаже здания, расположенного по улице Льнокомбинат. Женщина получила несколько ушибов, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи собираются установить причины обрушения и оценить с правовой точки зрения действия лиц, ответственных за эксплуатацию дома.

В декабре 2016 года следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования женщины на эскалаторе подмосковного торгового центра «Хамелеон». По словам пострадавшей, она получила травму шейного отдела позвоночника и была парализована из-за того, что перила и лестница устройства двигались с существенной разницей в скорости.