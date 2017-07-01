«Сапсан» сбил насмерть двух человек в Москве

Скоростной поезд «Сапсан» сбил и смертельно травмировал двух человек в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина и женщина переходили железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Крюково на севере столицы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте сообщила о начале доследственной проверки причин несчастного случая. По результатам проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение.

В начале мая 2017 года мужчина и женщина, жители города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, были сбиты товарным поездом, увлекшись спором на железнодорожных путях. В результате несчастного случая женщина погибла, а мужчина был отброшен поездом и выжил.