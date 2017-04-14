Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье

В Подмосковье электричка сбила пенсионера в районе станции Пушкино (Ярославское направление МЖД). Пострадавший скончался на месте. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).

Отмечается, что пожилой мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте. Он попал под поезд Сергиев Посад — Москва. Инцидент произошел в пятницу примерно в 6:30 мск. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, говорится на сайте следственного управления.

11 апреля Федеральное агентство новостей сообщило, что мужчина погиб под колесами поездами на Ярославском вокзале Москвы. Это произошло на восьмой платформе пятого пути.