В Подмосковье электричка насмерть сбила 13-летнюю школьницу

Электричка насмерть сбила 13-летнюю девочку в Московской область. Об этом сообщается в среду, 8 марта, на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел около 20:00 мск в районе станции Удельная Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД). «Скоростным электропоездом сообщением Москва — Рязань была травмирована 13-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По факту происшествия начата доследственная проверка, на место направлена оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

19 февраля в Москве электричка насмерть сбила мужчину, который пытался залезть на платформу железнодорожной станции Маленковская Ярославского направления МЖД. 13 февраля на станции Сергиев Посад в Московской области электричка насмерть сбила переходившую пути женщину. Как сообщал телеканал «360», погибшая воспользовалась служебным переходом через железную дорогу, не предназначенным для пешеходов, и не убедилась, что поблизости нет поезда.