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В Москве электричка насмерть сбила залезавшего на платформу мужчину

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На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила мужчину, который пытался залезть на платформу. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

ЧП произошло около 19:00 на железнодорожной станции Маленковская Ярославского направления МЖД. «Мужчина пытался забраться с путей на платформу перед приближающимся электропоездом, но не успел и был им травмирован. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Личность погибшего устанавливается. Как отмечается, на вид ему около 40 лет.

По данному факту организована доследственная проверка. «Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили следователи.

13 февраля на станции Сергиев Посад в Московской области электричка насмерть сбила переходившую пути женщину. Как сообщалось, погибшая воспользовалась служебным переходом через железную дорогу, не предназначенным для пешеходов, и не убедилась, что поблизости нет поезда.

5 февраля в Москве поезд насмерть сбил двух человек в районе платформы Каланчевская Курского направления МЖД. Мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила пути в неположенном месте.

3 января на перегоне возле станции Одинцово в Подмосковье мужчина попал под электричку. Он перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом.

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