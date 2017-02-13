Электричка насмерть сбила женщину в Подмосковье

На станции Сергиев Посад в Московской области электричка насмерть сбила переходившую пути женщину. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили телеканалу «360» в пресс-службе МЖД.

По предварительной информации, погибшая воспользовалась служебным переходом через железную дорогу, не предназначенным для пешеходов, и не убедилась, что поблизости нет поезда. Отмечается также, что машинист применил экстренное торможение, подавал световые и звуковые сигналы.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Из-за произошедшего электрички Ярославского направления следовали в сторону Москвы с опозданием.

5 февраля в столице поезд насмерть сбил мужчину и женщину в районе платформы Каланчевская Курского направления МЖД. Об этом сообщило сетевое издание m24.ru со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. Мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила пути в неположенном месте.