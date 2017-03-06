Поезд сбил трех человек в Татарстане

В Татарстане пассажирский поезд сбил насмерть трех человек. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

Инцидент произошел в 4:36 мск на перегоне Арск — Куркачи. Машинист поезда № 139 сообщением Новосибирск — Адлер заметил в районе платформы «849 километр» людей, идущих вдоль железнодорожных путей. Он подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить наезд не удалось.

Как отмечается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета, пострадавшие — две женщины и один мужчина. По факту произошедшего начата проверка.

3 марта в Амурской области на переезде около станции «Арга» столкнулись автомобиль ЗИЛ и грузовой поезд, в результате чего погибли три человека, находившиеся в кабине грузовика. С рельсов сошли 10 вагонов и локомотив.

В феврале на северо-востоке Москвы электричка сбила мужчину, пытавшегося залезть на платформу станции «Маленковская» Ярославского направления МЖД. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.