При столкновении поезда с грузовиком в Амурской области погибли трое

В Амурской области на переезде около станции «Арга» столкнулись автомобиль ЗИЛ и грузовой поезд. Погибли три человека, находившиеся в кабине грузовика, сообщает «Амур.инфо».

В результате инцидента с рельсов сошли 10 вагонов и локомотив. Движение перекрыто в обоих направлениях, повреждены два столба контактной линии, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Причины столкновения не сообщаются.

На место происшествия выехали спасатели.

Ранее в феврале на северо-востоке Москвы электричка сбила мужчину, который пытался залезть на платформу. ЧП произошло около железнодорожной станции «Маленковская» Ярославского направления МЖД. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

В том же месяце в Иркутской области грузовой поезд столкнулся с автокраном МАЗ, которым управлял пьяный водитель. Мужчина выехал на закрытый железнодорожный переезд по встречной полосе, попытался пересечь пути, врезался в поднятые ограждения и застрял, перекрыв железную дорогу. Водитель успел выскочить из автокрана перед столкновением, он получил ушибы.

По предварительным оценкам, мужчина совершил сразу пять административных правонарушений, в том числе выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме и управление транспортным средством в состоянии опьянения.