Автокран столкнулся с поездом в Иркутской области

Видео: 360tv.ru

В Иркутской области грузовой поезд столкнулся с автокраном МАЗ, которым управлял пьяный водитель. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает телеканал «360».

На съемках с камер наблюдения, которые оказались в распоряжении канала, видно, как автокран выехал на закрытый железнодорожный переезд по встречной полосе. Он попытался пересечь пути, врезался в поднятые ограждения и застрял, перекрыв железную дорогу. Водитель успел выбежать перед тем, как автокран был сбит поездом.

Как пишет «МК Иркутск», инцидент произошел в городе Бирюсинск Тайшетского района в четверг. 33-летний водитель автокрана получил ушибы.

По предварительным оценкам, мужчина совершил сразу пять административных правонарушений, в том числе выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту инцидента, сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области.

В ноябре в Москве автокран столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии, произошедшей на Верейской улице, пострадали три человека, сообщает сетевое издание m24.ru.