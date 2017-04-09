Авария на железной дороге в Москве произошла из-за перебегавшего пути человека

Столкновение поезда дальнего следования с электричкой на западе Москвы произошло из-за человека, который перебегал железнодорожные пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Водитель электропоезда, следовавшего в область, чтобы не сбить его, применил экстренное торможение. В это время в него и врезался пассажирский поезд сообщением Москва — Брест», — уточнил источник.

В МЧС эту информацию подтвердили. В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, столкновение произошло из-за человека на путях.

По последним данным, пострадали 20 человек, 12 были госпитализированы, сообщил замначальника Главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов. В числе раненых — двое машинистов, один из них находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Поезд дальнего следования Москва — Брест врезался в пригородную электричку 8 апреля около 23:00. Инцидент произошел на путях Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), в районе дома №4 по улице Герасима Курина. Четыре вагона сошли с рельсов.

Движение электропоездов на участке Фили — Кунцево временно остановлено.