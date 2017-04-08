На западе Москвы поезд врезался в электричку

На западе Москвы в субботу, 8 апреля, поезд дальнего следования врезался в пригородную электричку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 23:00 на путях Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), в районе дома №4 по улице Герасима Курина. При этом первый вагон электрички сошел с рельсов, заблокировав движение.

По информации источника, пострадали три пассажира поезда Москва — Брест. Они получили тяжелые травмы. Электричка, отметил он, была пустой. РИА Новости со ссылкой на представителя столичного главка МЧС сообщает о четырех пострадавших.

По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности автоматики управления железнодорожными стрелками. При этом в качестве причины также рассматривается человеческий фактор, сообщил источник.

На место происшествия прибыли 12 пожарных расчетов, четыре спасательных отряда и 12 карет скорой помощи.

