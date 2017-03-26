При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

В Башкирии столкнулись два железнодорожных грузовых состава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных экстренных службах.

«По предварительным данным, три машиниста погибли, еще один пострадал», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что один поезд был нагружен рудой, а другой ехал пустым.

В результате происшествия были повреждены 30 метров железнодорожных путей. Кроме того, произошла утечка дизельного топлива.

На сайте ГУ МЧС России по Башкирии говорится, ЧП произошло в городе Учалы на территории Учалинского горно-обогатительного комбината в 15:05 по московскому времени.

На данный момент на месте работают 27 человек и 11 единиц техники.

6 марта в Татарстане пассажирский поезд сбил насмерть трех человек. Инцидент произошел в 4:36 мск на перегоне Арск — Куркачи. Машинист поезда заметил в районе платформы «849 километр» людей, идущих вдоль железнодорожных путей, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить наезд не удалось.