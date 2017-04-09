Путин поручил принять меры в связи со столкновением поездов в Москве

Президенту России Владимиру Путину доложили о столкновении поезда с электричкой в Москве. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, поручил оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

На место происшествия прибыл глава МЧС Владимир Пучков. По его данным, ранения получили 16 человек, 12 из них госпитализированы. «По предварительным данным, есть пострадавшие и жители России, и ряда других стран», — уточнил министр.

Как отмечается на сайте ведомства, в ликвидации аварии задействованы 46 человек и 14 единиц техники.

Поезд дальнего следования Москва — Брест столкнулся с пригородной электричкой 8 апреля около 23:00. Инцидент произошел на путях Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), в районе дома №4 по улице Герасима Курина. По предварительным данным, авария произошла из-за человека, который перебегал железнодорожные пути.