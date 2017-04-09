Следователи начали проверку по факту столкновения поездов в Москве

По факту столкновения в Москве поезда дальнего следования и пригородной электрички инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Татьяна Морозова.

По данным ведомства, авария произошла 8 апреля в 22:40 на 9 километре 9 пикета перегона станций Фили — Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Электропоезд, следовавший по маршруту Москва—Усово, столкнулся с двигавшимся за ним пассажирским поездом Москва—Брест.

«В этот момент в поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электричке — машинист, его помощник и 2 контролера», — уточнила Морозова. По ее данным, после аварии были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и 2 контролера пригородного состава.

При этом источник «Ленты.ру» в экстренных службах рассказал, что за медицинской помощью обратились 32 человека, 16 были госпитализированы, в том числе пятеро железнодорожников. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — добавила представитель ведомства. Также в район аварии прибыл глава МЧС России Владимир Пучков.

По предварительным данным, поезда столкнулись из-за человека, который перебегал железнодорожные пути. Машинист пригородного состава применил экстренное торможение, в это время в него врезался пассажирский поезд.

Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем, он поручил «предпринять все необходимое для исправления ситуации». Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, распорядился оказать медицинскую помощь пострадавшим.