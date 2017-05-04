Спорившую на путях пару из Кузбасса сбил поезд

Сожители из города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области угодили под товарный поезд, увлекшись спором на железнодорожных путях. Мужчина хотел перебежать их, но женщина из соображений безопасности не хотела пускать его, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кузбасского линейного управления МВД Елену Щербинину.

«Женщина скончалась на месте, а мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров», — сказала она.

Транспортная полиция выяснила, что инцидент произошел, когда пара переходила пути, возвращаясь с покупками в поселок Дачный. На горизонте показался товарный поезд, и между сожителями возник спор. «В итоге оба пешехода оказались на рельсах как раз перед идущим поездом», — добавила Щербинина. 29-летнего мужчину отбросило в сторону и он выжил, а его 46-летняя подруга получила сильный удар по голове, от которого скончалась на месте.

В июле 2016 года женщина из Бурятии лишилась головы во время секса на железнодорожных путях, сообщал телеканал НТВ. Погибшая находилась сверху своего партнера, который остался жив.