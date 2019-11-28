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Российский военный погиб на стройке моста из-за сломанной техники

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Командир взвода связи одной из российских воинских частей Марат Тукенов погиб на строительстве моста через реку Самару из-за неисправной УСМ-2. Об этом сообщает издание Baza.

18 июля 2019 года, как пишет издание, Тукенов опоздал на утреннее построение, и в качестве наказания его направили на стройку, что противоречит правилам безопасности. На месте находился 26-летний командир дорожно-мостового взвода Максим Бузаков, который поинтересовался, зачем он прибыл. Военнослужащий объяснил это приказом вышестоящего руководства.

Бузаков и Тукенов принялись за работу и забрались на технику, чтобы зацепить с помощью троса сваю на дизель-мотор. В какой-то момент после запуска установки раздался громкий стук, и конструкция рухнула, придавив командира взвода связи. Бузаков в свою очередь успел спрыгнуть, но во время прыжка получил сильный удар по спине, в связи с чем его отравили на длительное лечение. Мужчина стал непригодным к службе и заново учился ходить.

Согласно показаниям техника взвода, УСМ-2 была неисправна, о чем было доложено подполковнику Гришакову, но руководство, как пишет Baza, все равно отправило ее на реку Самару. В августе следователи завели дело в отношении Бузакова по части 2 статьи 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Кроме того, в материалах дела фигурируют показания трех солдат, которые повторяются практически слово в слово и с одинаковыми описками. 26 ноября на очередном заседании военного суда рядовые изменили показания и заявили судье, что техника действительно была неисправная. Следующее заседание состоится 29 ноября.

«Лента.ру» направила запрос в Министерство обороны России с просьбой прокомментировать эту информацию.

В августе сообщалось, что военнослужащий из Самарской области погиб во время плановых прыжков с парашютом, зацепив при приземлении провода электропередачи. Он получил смертельное поражение электрическим током. Местная жительница Жанна Степанова написала в Facebook, что увидела мертвого военного, висевшего в стропах на высоковольтной линии. Вокруг были люди в штатском и военные.

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