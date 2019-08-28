Появилось видео с места обрушения стены на рабочих в Новосибирске

Очевидцы сняли на видео последствия обрушения стены и перекрытия на стройке дома в Новосибирске. Ролик опубликован в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

На кадрах видны десятки строителей и спасателей, которые активно разбирают завалы и ищут людей. Видны серьезные масштабы обрушения — обрушилось около 400 квадратных метров конструкции.

Под завалами оказались 12 человек. Одного строителя нашли и вытащили, он жив, у него множественные травмы. Также стало известно о двух погибших. Судьба остальных пока не известна. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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