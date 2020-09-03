Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео

Ураган рекордной силы, вызванный тайфуном «Майсак», накрыл Владивосток и попал на видео. Ролик публикует очевидица урагана в своем Instagram-аккаунте.

«Порывы ветра во Владивостоке — до 40 метров в секунду, на мысовых метеостанциях — до 43 метров в секунду. Во Владивостоке такой ветер отмечался только в 1931-ом и в 1969 годах», — рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков в разговоре с «Интерфаксом».

На появившихся в сети кадрах видно, как ветер сносит крышу жилого дома. Деревья наклонены под большим углом, небо затянуто тучами. Людей на улицах не видно. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Около 43,5 тысяч человек остались без света, занятия в школах приостановлены.

Ранее сообщалось, что плавучий док предприятия «Восточная верфь» сорвало ураганным ветром в бухте Улисс во Владивостоке и снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Док врезался в военный причал и получил незначительные повреждения. Экипаж судоремонтного сооружения не пострадал. В сети появилось видео происшествия.