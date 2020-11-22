Россия
 
Последние новости
Россия отреагировала на выход США из Договора по открытому небу
В центр Минска стянули военную технику
Синоптики предупредили россиян о надвигающейся «тяжелой погоде»
В Госдуме отреагировали на сообщения о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году
Погубивший россиян антисептик для рук снимут с продажи
Каждый десятый россиянин не смог найти синонимичное слово «локдауну»
В США захотели аннулировать результаты Гран-при России по фигурному катанию
США отправили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики
Появились новые данные по зараженным коронавирусом в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

Мишустин отправил министра в пострадавший от ледяных дождей Владивосток

Перейти в «Мою Ленту»
Последствия ледяного дождя во Владивостоке
Последствия ледяного дождя во Владивостоке
Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову отправиться во Владивосток, пострадавший от мощных ледяных дождей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Во Владивостоке министр должен будет создать рабочую группу, в которую войдут представители еще семи министерств.

По данным правительства, ледяные дожди и сильный ветер привели к лавинообразном обрывам и повреждениям линий электропередачи, из-за чего в Приморье без света остались 130 тысяч человек в 21 населенном пункте. В настоящее время там работают 120 бригад энергетиков, дополнительно направлены силы МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за стихии власти Приморского края приняли решение закрыть мост, соединяющий остров Русский с Владивостоком. У него обледенели ванты, поэтому автомобилям проезжать по нему может быть опасно. Кроме того, из-за шторма отменили паромы, а из-за обледенения путей было приостановлено железнодорожное сообщение. Некоторые жители города и его окрестностей также жаловались на отключение отопления, водоснабжения и на проблемы с интернетом. В городе открыли полевые кухни для жителей.

Предыстория: Названо условие для открытия моста на остров Русский во Владивостоке
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Во Владивостоке развернули полевые кухни для горожан
Названо условие для открытия моста на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли