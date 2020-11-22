Во Владивостоке развернули полевые кухни для горожан

Глава Владивостока Олег Гуменюк поручил развернуть для жителей города полевые кухни. Об этом сообщается на странице администрации города в Instagram.

В частности, семь полевых кухонь будут развернуты на территории Первомайского района. Горожане, у которых до сих пор нет электричества и тепла, могут получить горячее питание и набрать питьевую воду. Кроме того, будет организована выдача газовых баллонов.

Кроме того, в Первомайском районе круглосуточно работает пункт временного размещения. Помимо прочего, в нем горожанам могут оказать психологическую помощь.

В ночь на 19 ноября во Владивостоке прошел ледяной дождь, последствия которого парализовали город. 20 ноября региональный режим ЧС был введен во всем Приморье. По предварительным оценкам, сумма ущерба от стихии в крае составила 80 миллионов рублей.