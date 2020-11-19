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Ледяной дождь во Владивостоке парализовал город

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Фото: РИА Новости

Ледяной дождь во Владивостоке, прошедший в ночь на 19 ноября, парализовал город. О последствиях ненастья сообщило издание PrimaMedia.

Как сообщает издание, в нескольких районах города отключено электричество. Причиной этого стали поваленные деревья и оборванные провода, которые обледенели из-за дождя. Упавшие ледяные ветки также повредили автомобили и перекрыли дороги. На данный момент по всему городу насчитывается более 50 таких препятствий на основных дорогах города.

Помимо этого, из-за шторма отменили паромы. Из-за обледенения путей было приостановлено железнодорожное сообщение. Жители Владивостока и окрестностей также сообщают об отключениях отопления, воды и проблемах с интернетом.

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