Ледяной дождь во Владивостоке парализовал город

Ледяной дождь во Владивостоке, прошедший в ночь на 19 ноября, парализовал город. О последствиях ненастья сообщило издание PrimaMedia.

Как сообщает издание, в нескольких районах города отключено электричество. Причиной этого стали поваленные деревья и оборванные провода, которые обледенели из-за дождя. Упавшие ледяные ветки также повредили автомобили и перекрыли дороги. На данный момент по всему городу насчитывается более 50 таких препятствий на основных дорогах города.

Помимо этого, из-за шторма отменили паромы. Из-за обледенения путей было приостановлено железнодорожное сообщение. Жители Владивостока и окрестностей также сообщают об отключениях отопления, воды и проблемах с интернетом.